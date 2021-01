In der Stadt schlummert sehr viel Potenzial. Geht es nach uns, soll St. Pölten Österreichs nachhaltigste Landeshauptstadt werden. Dazu gehören Investitionen in den öffentlichen Verkehr, um Alternativen zum Auto zu haben und dazu gehört der Ausbau des Radnetzes. Es braucht mindestens zwei gut ausgebaute Radstrecken – eine von Radlberg nach St. Georgen, eine zweite von Pottenbrunn nach Harland und dazwischen Querachsen von Ost nach West. Und schließlich die große Baustelle des Bauwesens. Es darf nicht nur gebaut werden, was gerade den größten finanziellen Gewinn bringt. Es muss auch sozial und ökologisch sinnvoll sein. Wir werden professionelle Oppositionspolitik machen.