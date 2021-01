Eine, die bereits unterschrieben hat, ist Monica D., dreifache Mutter und sechsfache Großmutter. „Ich habe mich bisher nicht politisch engagiert, aber die Situation dieser Kinder geht mir so nahe, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann“, schildert die 72-Jährige. Sie hat auch einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben, mit der Bitte, anders, nämlich menschlich zu sein! Der Ruf aus Österreichs Zivilgesellschaft nach Menschlichkeit und Hoffnung für die Kinder in den Flüchtlingslagern wird lauter und deutlicher. Hoffentlich wird er bald von den Zuständigen gehört!