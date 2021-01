Nehammer: „Infektionszahlen in Österreich so gering wie möglich halten“

„Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, um die Infektionszahlen in Österreich so gering wie irgendwie möglich zu halten und zu senken. Die Situation in den Nachbarländern Slowakei und Tschechien ist jedoch derzeit extrem angespannt - gerade Tschechien verzeichnet massive Neuinfektionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von derzeit 680. Zum Schutz der Menschen in unserem Land machen wir daher an dieser Stelle die Grenzen dicht und kontrollieren jedes Fahrzeug bei der Einreise nach Österreich“, erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).