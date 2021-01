42.000 Impfdosen nächste Woche

Aktuell nannte Anschober 2063 Neuinfektionen am Freitag und 2314 Neugenesene, dazu kamen exakt 2000 von Covid-Kranken belegte Normalbetten und 371 Intensivbetten - also 2371 in Summe und 73 weitere Tote in 24 Stunden. Bis Ende der Woche sollen insgesamt 30.000 Impfungen erfolgen. Am Montag und Dienstag werden mehr als 42.000 Impfdosen angeliefert, dann könnten die Impfungen „groß ausgerollt werden“, so der Minister.