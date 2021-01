Ohne ihren Einsatz geht es nicht! Es sind Organisationen wie animalfriends. at, die das Leid von privaten Tierhaltern hautnah miterleben. Seit Jahren unterstützt der Verein in Wien und Niederösterreich sozial schwache Menschen und deren Tiere. Die Mannschaft um Renate und Michael Ruttner verteilt jedes Monat ehrenamtlich Futter und Tierzubehör an Notfälle. Für das Team gibt es keinen Feiertag oder schlechtes Wetter – sie sind da, weil sie dringend gebraucht werden!