Haller kennt man in Österreich auch gut: Der 26-jährige französisch-ivorische Stürmer war im Sommer 2019 um fast 50 Mio. Euro von Adi Hütters Eintracht Frankfurt nach London gewechselt. Haller erzielte für West Ham in 41 Spielen 13 Tore. Beim Tabellenführer der niederländischen Ehrendivision unterschrieb er am Freitag einen Vertrag bis 2025.