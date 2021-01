In mehreren Ländern wurden am Freitag traurige Rekorde vermeldet, was die Corona-Zahlen betrifft. In Deutschland wurde mit 1188 neuen Todesfällen binnen eines Tages ein neuer Höchstwert erreicht. In den USA überschritt die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle die Marke von 4000. Brasilien belegt nach den Vereinigten Staaten den unrühmlichen zweiten Platz, was Neuinfektionen und Todesfälle betrifft. Dort wurden 1524 Tote innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.