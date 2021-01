Am 18. Februar findet in Wolfsberg (Markusplatz 3, Beginn um 18 Uhr) ein Informationsabend für den nächsten Hospizbegleiter-Grundkurs statt. Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die an einer ehrenamtlichen Mitarbeit als Hospizbegleiterin oder -begleiter interessiert sind oder sich beruflich bzw. privat mit dem Umgang mit Menschen in der letzten Lebensphase befassen. Sechs Module im Ausmaß von 86 Stunden umfasst die Ausbildung, der Seminarbeitrag beträgt 350 Euro.