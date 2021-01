„Es ist wichtig, das Standortentwicklungskonzept zeitnah umzusetzen, um im Marktbereich konkurrenzfähig zu bleiben und den Kunden ein attraktives Angebot bieten zu können. Betriebsansiedelungen sollen forciert werden und ein intermodaler Güterverkehrsshuttle soll zukünftig den ,Hinterlandhafen Villach Süd‘ mit den Adriahäfen verbinden. Darüber hinaus streben wir Partnerschaften und Kooperationen mit eisenbahnaffinen Unternehmen an, um den Standort langfristig in ein europaweites Logistiknetzwerk einzubinden“, so Feinig-Freunschlag, die neben der Geschäftsführung der LCA Süd auch die Projektleitung für den Dry Port Villach in der ÖBB Infrastruktur innehat.