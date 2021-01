Familie gibt Todesursache bekannt

„Wir sind dankbar über die vielen Beileidsbekundungen und die Unterstützung seit Stellas Tod“, hieß es in dem Statement. „Sie war eine wunderbare Seele, verehrt von einer engen Familie und guten Freunden, eine sensible und talentierte Frau, deren Kreativität, Intelligenz und Humor so viele berührt hat. Stella ging es schon seit einiger Zeit nicht gut. Es erfüllt uns daher mit tiefster Trauer und Verzweiflung, dass sie sich trotz der Liebe derer, die ihr am nächsten standen, nicht in der Lage fühlte, weiterzumachen.“