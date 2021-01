Heidi Klum (47) zeigt sich auf Instagram stolz über das nächste Modelprojekt ihrer ältesten Tochter Leni (16). „Neues Jahr, neues Fotoshooting“, schrieb sie am Donnerstag unter einen Videoclip, der Leni vor der Kamera zeigt. „Ich freue mich sehr für dich. Nach so vielen Jahren, in denen du mich im Studio beobachtet hast, kann ich endlich dir zuschauen.“