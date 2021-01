Wieder viel in Budapest

Denn Agnes Keleti stammt aus einer jüdischen Familie. Ihr Vater wurde aus Budapest verschleppt und getötet. Sie überlebte mit gefälschten Dokumenten im Komitat Bacs-Kiskun. Nach den Spielen in Melbourne 1956 wanderte sie nach Israel aus. Sie heiratete dort, bekam zwei Kinder. Später arbeitete sie als Trainerin bei Turn-Klubs und unterrichtete Turnen an israelischen Hochschulen. In den letzten Jahrzehnten zog sie praktisch wieder in ihr Geburtsland zurück.