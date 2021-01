Der XR-Prozessor sei zudem in der Lage, die Position des Klangs im Signal zu analysieren, sodass der Ton genau zu dem passe, was auf dem Bildschirm passiert. Darüber hinaus hebe er alle Töne auf 3D-Surround-Sound an und schaffe so „eine außerordentlich realistische, immersive Klanglandschaft“, teilte der Hersteller weiter mit. „Der Prozessor lernt, analysiert und versteht eine beispiellose Menge an Daten und optimiert intelligent jedes Pixel, jedes Bild und jede Szene für das authentischste Seh- und Hörerlebnis, das Sony je geboten hat“, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.