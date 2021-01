Der SC Imst ist in der Regionalliga Tirol bisher die große Überraschung der Saison. Die Ramsbacher-Elf liegt nach 15 Spielen mit tollen 29 Punkten am zweiten Tabellenplatz. Dieser Rang würde für das ausgerufene Saisonziel, ÖFB-Cup und das Aufstiegs-Play-off, auch reichen. Der Aufstieg in die 2. Liga ist für die Tiroler aber kein Thema. Bei uns war im Studio der 3. Liga Obmann Manuel Westreicher zu Gast.