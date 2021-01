Zuvor hatte die Wirtschaftszeitung „Korea Economic Daily“ in ihrem TV-Sender berichtet, dass Apple bei der Entwicklung und dem Bau eines selbstfahrenden Elektro-Autos zusammenarbeiten will. Dem Bericht zufolge peilt Apple die Markteinführung des Autos im Jahr 2027 an. In den vergangenen Wochen hatte es wieder vermehrt Gerüchte und Spekulationen über ein Apple-Auto gegeben. In diesen war allerdings von einer deutlich früheren Markteinführung, nämlich bereits 2024, die Rede. Insidern zufolge soll dem iPhone-Hersteller ein Durchbruch bei der Akku-Technologie gelungen sein.