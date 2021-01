Daniel Huber stand diese Saison immerhin zweimal auf dem Podest, ließ zuletzt aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. „Wenn es um etwas geht, traue ich mir noch nicht ganz zu, so aggressiv zu marschieren wie im Training“, zeigte er sich selbstkritisch. Michael Hayböck, zuletzt zweimal in den Top 10, streicht die Fortschritte der letzten Tage hervor und meint: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Zeit zum Durchschnaufen bleibt keine, heute geht’s für ein ÖSV-Septett - Gregor Schlierenzauer wurde nicht nominiert - mit der Quali in Titisee-Neustadt weiter.