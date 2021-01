Caviezel war am Donnerstag in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt. Der 32-Jährige hatte danach unter anderem Schmerzen im linken Knie. Am Freitag wird er in der Schweiz genauer untersucht. Caviezel führt aktuell den Super-G-Weltcup an und ist Fünfter der Gesamtwertung.