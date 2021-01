Heute in die Quali

Auch Hausherrin Nina Ortlieb, Mitglied des Skiklubs Arlberg, übte zuletzt in St. Anton und fühlt sich in ihrem „Wohnzimmer“ pudelwohl. Christine Scheyer, Österreichs letzte Siegerin bei einer Heim-Abfahrt (2017 Zauchensee), muss heute in die Quali. Sieben Mädchen fahren beim Training um vier Plätze - die drei Schnellsten plus ein Trainer-Entscheid.