Das soll sich heute auf dem legendären Chuenisbärgli in Adelboden, dem wohl schwierigsten Riesentorlauf des Weltcups, ändern. „Wir sind derzeit im berühmten sogenannten Flow. Und wir werden alles tun, um den auch in den Riesentorlauf mitzunehmen“, sagt Manuel Feller. Der ja derzeit im Slalom (der steht in Adelboden am Sonntag auf dem Programm) die Nummer eins der Welt ist! Sein Karriere-Motto gilt auch für Österreichs aktuelle Lage im Riesentorlauf: „Niemals aufgeben. Wenn du hundertmal auf die Schnauze fliegst, musst du 101-mal wieder aufstehen.“