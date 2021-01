Regierung will sich an den USA orientieren

Auf die Frage nach den Beziehungen Österreichs zu den USA meinte Schallenberg, dass die Bundesregierung einen Kurswechsel vollzogen habe. Man wolle sich transatlantisch orientieren, da die USA die wichtigste Weltmacht seien, an der man sich orientieren wolle. Daher werde man zu jedem US-Präsidenten Beziehungen pflegen, egal wer es ist. Global gesehen brauche man eher mehr als weniger Vereinigte Staaten, so Schallenberg.