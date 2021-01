ATP Cup als Start

Anfang Februar startet Dominic mit dem ATP Cup in die neue Saison, das aktuelle Programm ist dicht. Am Vormittag schwitzt die Nummer drei unter der Regie von Sportwissenschafter Mike Reinprecht in der Kraftkammer, nach dem Mittagessen wird in Traiskirchen Tennis gespielt - am Abend ruft „Physio“ Alex Stober zur Behandlung.