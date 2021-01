Streng genommen handelt es sich bei dem, was Daimler „ganz großes Auto-Kino“ nennt, um drei einzelne OLED-Bildschirme, die sich unter einer gemeinsamen Glasplatte befinden, in die zudem noch zwei massive Lüftungsdüsen eingelassen sind. Insgesamt ist die nutzbare Fläche rund einen Viertelquadratmeter groß. Dort wo später das Lenkrad sitzt, findet sich ein Zentralinstrument für den Fahrer, auf dem vor allem Fahrinformationen zu finden sein werden. Rechts daneben schließt ein großer Bildschirm an, der im Kern die Navikarte darstellt, aber auch Bedienflächen für die Klimatisierung vorhält. Vor dem Beifahrer schließlich ist das dritte Display platziert, das beispielsweise Filme oder Ziergrafiken darstellt. Unter der Bildschirmfläche sorgen insgesamt 12 Vibrationsmotoren für eine haptische Rückmeldung.