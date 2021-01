Zauchensee und auch Schmitten reduzieren

Ähnlich geht auch Zauchensee-Chefin Veronika Scheffer vor: Vorerst sind im Skigebiet an den ersten vier Tagen der Woche die Nebenanlagen geschlossen, ein Großteil der Pisten bleibt offen. „Wir schauen uns wöchentlich die Verordnungen an. Sobald die Hotels aufsperren, stocken wir das Angebot wieder auf“, so Scheffer, die über den Betrieb der Skischaukel Radstadt-Altenmarkt am Montag entscheiden will.