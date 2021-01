Ja, was ist denn da los? Das Schweizer Internet-Portal „Nau.ch“ berichtete am Donnerstag über einen möglichen Transfer von Dimitri Oberlin nach Altach - und nannte dabei den Vorarlberger Bundesligisten einen „Ösi-Schwanzclub“. Eine böse Beschimpfung des Nachbarn? Nein, nicht unbedingt! Denn in der Schweiz werden Schlusslichter, Nachzügler und Kellerkinder auch Schwanzclub genannt. Immerhin: Der Deal könnte schon bald über die Bühne gehen ...