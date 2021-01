Dritte Frau an der Spitze

Nach Olga Reisner in Lienz und Katharina Rumpf in Reutte ist Loidhold die dritte Frau an der Spitze einer Tiroler Bezirksverwaltungsbehörde – immerhin ein Drittel der neun Bezirke werden somit von weiblicher Hand geführt. „Ich bin noch in der Phase, die Arbeitsabläufe zu verinnerlichen“, präzisiert die verheiratete Mutter einer Tochter, „habe allerdings schon eine Eingewöhnungsphase im Dezember hinter mir. Ich kann mich auf ein wirklich motiviertes Team stützen. Es ist eine große Aufgabe, ich habe großen Respekt.“