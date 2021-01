Als die „Krone“ im Sommer 2019 berichtete, dass die Stadt die Pächter der Kleingartensiedlung in der Oidener Straße in Pichling vertreiben wolle, gingen die Wogen hoch. Am Ende mussten die Schrebergartler ihre liebevoll gestalteten Hütten und Gartenoasen abreißen. Und das, obwohl die Fläche seitdem völlig brach liegt.