Um 6.30 Uhr wurden die ersten Schwünge in den Schnee gezaubert, um 12 Uhr ging es zurück ins Internat und ab 14 Uhr wurde die Schulbank gedrückt. Während am Donnerstag für Tausende Schüler in Oberösterreich die Weihnachtsferien zu Ende gingen und mindestens bis 18. Jänner Distance Learning am Programm steht, konnte die Ski-Mittelschule Windischgarsten fast komplett ins neue Jahr starten. 90 Prozent der 58 Schüler nahmen am Training, 80 Prozent am normalen Unterricht teil.