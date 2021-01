Zinedine Zidane, Trainer von Spaniens Fußball-Meister Real Madrid, hat sich in Quarantäne begeben, nachdem er mit einer am Coronavirus erkrankten Person Kontakt gehabt hatte. Der erste Corona-Test des 48-jährigen Franzosen am Donnerstagvormittag fiel aber immerhin negativ aus, gab Real am Donnerstagabend bekannt.