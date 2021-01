Die Dichte an der Spitze ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Das zwingt die Athleten natürlich immer wieder, sich etwas Neues einfallen zu lassen. „Die Kicker sind da weniger das Problem. Die Schwierigkeit ist, dass du einfach immer mehr riskieren musst“, glaubt Millauer. „Derzeit sind wir aber relativ am Limit angekommen!“ Die besten Freestyler der Welt wagen sich aber bereits an vierfache Salti oder viereinhalb Drehungen in der Luft. „Da geht es nur noch darum, wer den Sprung am besten landen kann“, erklärt der 26-jährige Oberösterreicher und Freund von Olympiasiegerin Anna Gasser.