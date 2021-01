In der Ruhe liegt also die Kraft. Alagic setzt daher auf Meditation und Yoga - und das tagtäglich. „Ich merke, wie mich das stärker macht.“ In Graz spürt er auch erstmals das Vertrauen der Coaches. Erst von Doug Mason. Seit dem Trainerwechsel von Jens Gustafsson. „Ich würde richtig gerne auch nach dieser Saison in Graz bleiben. Hier fühle ich mich wohl. Die 99ers haben mir im September die Chance mit einem Try-out-Vertrag gegeben, haben mich auch nach meiner Verletzung im November nicht hängen lassen. Dafür bin ich dankbar, das möchte ich auch zurückzahlen.“



„Siegeszug fortsetzen“

Und das tut er auch: So erzielte der Stürmer heuer bereits sieben Tore - so viele wie in den letzten drei Erstliga-Spielzeiten zusammen nicht. Erst am Dienstag gegen Villach beim 3:2-Sieg hat Alagic wieder getroffen. Da will er Freitag im Heimspiel gegen Wien gleich ansetzen: „Wir wollen hart arbeiten, wieder Tore schießen und unseren Siegeszug fortsetzen.“ Allerdings fehlt Charlie Dodero gesperrt, Neo-Stürmer Michael Schiechl steht dafür erstmals im Kader.