Ab heute, Freitag, gibt´s in vier Alten- und Pflegeheimen und im Salzkammergut-Klinikum Covid-Impfungen. Nach Kritik wurde der Impfstart von kommendem Dienstag kurzfristig vorgezogen. Die Impfbereitschaft liegt laut Günther Bauer, Direktor der Seniorenzentren Linz, bei Bewohnern um die 60 bis 95 Prozent, bei Mitarbeitern zwischen 20 und 70 Prozent. In den Heimen am Land liegt laut Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer die Impfbereitschaft bei Bewohnern zwischen 80 und 90 Prozent, bei Mitarbeitern nur bei maximal 50 Prozent. Es sei in jedem Heim unterschiedlich - aktuell sind in 64 Einrichtungen, also etwa jeder zweiten in OÖ, 173 Mitarbeiter und 330 Bewohner Covid-positiv. „Die Erfahrung zeigt aber, dass das Interesse von Tag zu Tag steigt“, gibt man als Stimmungsbild wieder. Man begegnet der Skepsis mit Videokonferenzen und Info-Briefen. Beratungen vor Ort sind geplant.