378 Salzburger haben sich allein am Mittwoch mit dem Coronavirus infiziert. Das sind um 169 mehr als am Vortag. SALK-Ärztin Uta Hoppe vermutete die Familienfeiern rund um die Weihnachtsfeiertage als Ursprung der vielen Neuinfektionen (die „Krone“ berichtete). Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz hingegen schließt nicht aus, dass eine neue, ansteckendere Virus-Mutation Schuld an den hohen Zahlen ist. „Wir lassen dazu derzeit Proben aus Salzburg sequenzieren“, sagte Juhasz .