9/11 der Demokratie: Es hat doch eine gewisse innere Logik - so analysiert es heute unser Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz in sehr lesenswerten Zeilen ­- dass Trumps Präsidentschaft in diesem Desaster endet: Der Sturm auf das Heiligtum der US-Demokratie durch einen aufgehetzten Mob. Bilder, die man sonst nur aus anderen Teilen der Welt kennt. Dieser Tag war das „9/11“ der amerikanischen Demokratie, eine Schandtat des eigenen Präsidenten. Zugleich haben sich aber auf groteske Weise die Sorgen der Gründerväter der USA bestätigt, nämlich in der komischen Wahlmänner-Wahl des Präsidenten: Die Sorge vor der „Herrschaft der Straße“. Denn die USA sind als eine Rebellennation entstanden. 250 Jahre hatte die politische Elite in Washington dieses „andere Amerika“ im Zaum gehalten - bis so ein „kranker Westentaschen-Mussolini“ kam, und eine kranke Nation verführte. An diesem Tag der Schande waren 100.000 Trump-Anhänger in die US-Hauptstadt geströmt; alle „blüten-weiß“. Hier versammelten sich die Wutbürger jenes weißen Amerika, das seine Felle davonschwimmen sieht. Was bedeutet diese amerikanische Tragödie für die freie Welt, deren Demokratien ebenfalls unter Druck stehen? Was bedeutet dieser Autoritätsverlust für die Sicherheit, wenn die (verblassende) Schutzmacht Wundmale eines „failing states“ bloßlegt? Was mögen sich wohl die Feinde der Demokratie denken: Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Khamenei? Seinitz weiter: Die Gefahr wächst, dass sich Rivalen der USA zu einer Machtprobe verleiten lassen - ähnlich dem Raketenabenteuer des Sowjetführers Chrutschtschow in Kuba. Die Folgen blieben dann nicht nur auf die USA beschränkt, sondern die tragen wir alle. Jeder Schwächeanfall der USA macht die Welt unsicherer.