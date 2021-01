„Noch nie war Zucker so omnipräsent in unserer Gesellschaft. Selbst in Lebensmitteln, in denen man es nicht vermuten würde, versteckt sich oft eine große Menge davon. Um dies zu ändern, braucht es eine vorausschauende Gesundheitspolitik und eine konkrete Zusammenarbeit mit der Lebensmittelindustrie und dem Handel, um schrittweise den Süßegehalt zu reduzieren“, appelliert der Internist und ärztliche Leiter der Barmherzigen Brüder in Salzburg, Professor Friedrich Hoppichler.