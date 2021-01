„Langsam habe ich von dem Hin und Her die Schnauze voll. Ich merke durch die Lockdowns auch schon Lerndefizite bei meiner Tochter“, ärgert sich Elisabeth Eschbach, eine Mutter aus Thalgau. An der örtlichen Volksschule würden ohnehin dreiviertel der Eltern ihre Kinder in die Betreuung schicken, berichtet sie. Knapp ein Drittel aller Volksschüler in ganz Salzburg wird derzeit in der Klasse vor Ort betreut. „Diese Zahl ist keine Überraschung“, meint dazu Lehrervertreter Anton Polivka.