Casper Clausen - Better Way

So mancher würde behaupten, die in Berlin ansässigen Dänen von Efterklang hätten in den letzten Jahren den am Tropf hängenden Indie Rock gerettet und würdevoll durch die 2010er-Jahre geschippert. Für Frontmann Casper Clausen war das Bandkorsett trotzdem zu eng. Nach dem Projekt Liima veröffentlicht er nun - an seinem Geburtstag - sein Solodebüt „Better Way“ und läutet das Jahr 2021 genau so ein, wie wir es uns alle wünschen: als besser und hoffentlich in allen Belangen positiver. In acht Songkapitel, aufgenommen in seiner Lissaboner Meeresresidenz, feiert er Leben und Universum mit einer möglichst breiten Herangehensweise. Die Highlights ummanteln das Album. Der Krautrock/Avantgardepop-Opener „Used To Think“ begeistert mit neunminütiger Kreativität, das abschließende „Ocean Wave“ führt in träumerische Sphären. Dazwischen gibt es viel Elektronik, Autotune und wabernden Synthie-Pop, was dem Spannungsbogen leider nicht immer guttut. Trotzdem ein sehr guter Einstand für die Hipster-Klientel. 7/10 Kronen