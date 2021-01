Der Formel-1-Auftakt in diesem Jahr soll Aston-Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll zufolge in Bahrain stattfinden. Wie der Kanadier am Donnerstag bei einer Veranstaltung seines Rennstalls sagte, wird der ursprünglich im australischen Melbourne geplante Auftakt verschoben. „Wir werden irgendwann im Herbst dorthin gehen, und das erste Rennen wird Bahrain sein“, sagte Stroll.