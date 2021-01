Brückenschlag in die Lizum als Vorstufe

„Es geht uns nicht mehr nur darum, den Verkauf zu verhindern, das ist doch höchst unsicher. Es geht uns um ein Umdenken in der touristischen Entwicklung exemplarisch auf der Muttereralm mit den Kalkkögeln. Es ist zu befürchten, dass der kleine Brückenschlag in die Lizum nur die Vorstufe für einen neuerlichen Anlauf eines großen Brückenschlags in die Lizum ist. Immerhin ist die Grischconsulta, die den Verkauf abgewickelt hat, einer der Befürworter.“