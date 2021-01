Nach dieser neuerlichen, schweren Verletzung im Spiel gegen die Oststeirer am 29. September beendet das GAK-Eigengewächs, das bei Sampdoria und Frosinone in Italien spielen durfte und in der Bundesliga für Kapfenberg und Ried je über 100 Spiele abolvierte, seine Spielerkarriere endgültig. Dem Profifußball - und seinem GAK - bleibt der 30-Jährige trotzdem erhalten. Er unterstützt ab sofort Sportchef Alfred Gert bei dessen Aufgaben. Mit dem klaren Ziel, dessen Agenden mit Beginn der neuen Saison zu übernehmen. Alles Gute, Didi!