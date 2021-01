Um 22 Uhr beginnen am 11. Jänner die Vorbereitungen auf der Zweierlinie, ab 12. Jänner wird die Polizei in den ersten Tagen den Verkehr regeln. In der Landesgerichtsstraße, am Friedrich-Schmidt-Platz sowie in der Josefstädter Straße, Universitätsstraße und am Schottentor werden Baustellen eingerichtet.