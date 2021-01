Aber zuerst ein Blick in den Rückspiegel. Das abgelaufene Jahr endete für die Branche mit einem fetten Minus: 27 Prozent Umsatz weniger waren zu verschmerzen. „Dabei hatte 2020 voller Hoffnung begonnen. Jänner und Februar liefen gut, bis der erste Lockdown kam“, resümiert Klaus Edelsbrunner, der Obmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer. Zwischen Jänner und August 2020 etwa wurden 158.477 Pkw in Österreich zugelassen (in diesem Zeitraum schon minus 33 Prozent).