Noch ein Vorfall an selber Stelle

Auch am Donnertsag kam es an selber Stelle zu einem schweren Unfall: Gegen 17 Uhr beabsichtigten ein 47-Jähriger und seine 29-jährige Freundin mit einer selbst mitgebrachten Rodel die Forststraße hinunter zu fahren. Der Mann saß vorne und lenkte, seine Freundin dahinter. In einer Linkskurve im letzten Drittel der Strecke kamen sie ins Driften und daraufhin rechts von der Rodelbahn ab. Sie prallten gegen einen dort im Graben liegenden Stein, wobei der 47-Jährige schwere Verletzungen am rechten Bein erlitt und von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.