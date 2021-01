Der aus der Fernsehserie „Verbotene Liebe“ bekannte Schauspieler Thomas Gumpert ist tot. Er sei am Donnerstagmorgen „nach kurzer schwerer Krankheit“ gestorben, teilte seine Agentur mit. Zuschauer kennen Gumpert vor allem in der Rolle des Johannes Graf von Lahnstein, die er von 2003 bis 2008 in der beliebten ARD-Vorabendserie spielte.