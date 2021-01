Stefan Hartl wurde 1980 in Grieskirchen in Oberösterreich geboren. Er studierte nach der Matura Publizistik, Psychologie und Anglistik, danach begann er an der Wirtschaftsuniversität Wien noch das Studium der Volkswirtschaftslehre. Seine ORF-Karriere startete Hartl 2004 als freier Mitarbeiter, 2006 wechselte er in die „ZiB“-Außenpolitik-Redaktion. 2007 arbeitete er an der Entwicklung der „ZiB 20“ und „ZiB 24“ in ORF 1 mit.