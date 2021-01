Während in Wiener Neustadt also große Aufregung herrschte, verliefen die Protestzüge in Amstetten (1000 Teilnehmer), Tulln (400) und Waidhofen an der Thaya (15) durchwegs gemäßigt. „Wir haben ausnahmslos nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit gehandelt. Großteils war die Stimmung ruhig“, erklärt Polizeisprecher Johann Baumschlager.