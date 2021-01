Auch Ältere, die zu Hause gepflegt werden, kommen schon im Jänner dran

Eine maßgebliche Änderung ergibt sich in der bezugsberechtigten Gruppe der ersten Phase: Nicht mehr nur Personen in Heimen (Bewohner und Personal - in Summe rund 150.000 Menschen) sind nun berücksichtigt, sondern auch Menschen über 80, die nicht in Heimen leben, sowie Angehörige anderer Risikogruppen mit Vorerkrankungen. Diese sollen noch im Jänner drankommen, und zwar mittels Impfstraßen in den Gemeinden. In den folgenden Monaten soll der Kreis schrittweise erweitert werden - bis zur Altersgruppe 65 plus. Das sind in Österreich rund 1,7 Millionen Menschen.