Am Tag der entscheidenden Sitzung - es ging um die endgültige Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentenwahl - ist es im US-Kongress in Washington am Mittwoch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen vor und im Kapitol gekommen. Anhänger Donald Trumps stürmten das Gebäude - die Parlamentskammern mussten ihre Debatten vorübergehend stoppen, die Abgeordneten in Sicherheit gebracht werden. Vor dem Sitzungssaal des Repräsentantenhauses fand eine Konfrontation mit Bewaffneten statt. Eine Frau wurde angeschossen und starb später an ihren Schussverletzungen, drei weitere Personen verloren im Zuge „medizinischer Notfälle“ ihr Leben.