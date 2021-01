Der „Megxit“, wie der Abschied in Anlehnung an den Brexit schnell genannt wurde, passt nur zu gut in das königliche annus horribilis, das Schreckensjahr 2020. Königin Elizabeth II., Harrys Großmutter, droht den beiden sogar mit dem endgültigen Bruch. Mittlerweile wohnen Meghan und Harry mit Sohn Archie in Kalifornien. Die royale Familie trennt also ein Ozean. Und gefühlt eine Welt.