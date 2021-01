Feller: „Im Riesentorlauf schwieriger als im Slalom“

Die nächste Station heißt Adelboden - am Donnerstagvormittag flogen Feller, Schwarz und Adrian Pertl per Charter von Zagreb in die Schweiz. Schon heute ist der erste Riesentorlauf im Berner Oberland angesetzt. In der Disziplin ist Feller heuer bei drei Gelegenheiten nie in den Punkterängen gewesen, zweimal schied er im Finale aus. „Vor allem dadurch, dass bei meiner Vorbereitung im Sommer nicht alles astrein abgelaufen ist, ist es im Riesentorlauf einfach, was die Kräfte auf den Körper betrifft, ein bisschen schwieriger als im Slalom“, erklärte er.