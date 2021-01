Zwischen Kim Kardashian und Kanye West soll es nach acht Jahren Beziehung nun endgültig aus sein. Am Mittwoch berichteten zahlreiche US-Medien davon, dass das Promi-Paar nicht nur eine Ehe-Beratung in Anspruch nehme, sondern die Reality-TV-Ikone sogar schon einen Scheidungsvertrag vorbereitet habe. Und sollte es tatsächlich zur Scheidung kommen, geht es in jedem Fall um jede Menge Geld!